Şırnak’ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Bestler Dereler bölgesinde bugün 07.30 sıralarında, İnsansız Hava Aracıyla (İHA) 6 bölücü terör örgütü mensubunun eylem hazırlığında olduğunun tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine bölgede operasyon başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, hava hücum harekatı ve yakın temas sonucu 6 teröristin ölü olarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, teröristlerle birlikte, 5 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet Bixi makineli piyade tüfeği, 2 adet Kaleşnikof ve 1 adet roketatarın ele geçirildiği de bildirildi.

(İHA)