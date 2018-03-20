Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 20 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyonlarda 2 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.(İHA)
Şırnak’ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 20 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyonlarda 2 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
20 Mart 2018 Salı 20:07