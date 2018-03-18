Şırnak ve Bingöl’de 6 terörist daha...

Şırnak ve Bİngöl’de 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak’ın Gabar Dağı Keçidağı Tepe mevkisinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 PKK’lı kadın terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Gabar bölgesi Keçidağı Tepe mevkisinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, Hançer-1 adı verilen operasyona 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca müşterek olarak dün başlandığı belirtilerek, “Bugün bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada 3 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda ayrıca 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet anti-tank roket mühimmatı, 50 kilogram amonyum nitrat, 20 litre benzin, çok miktarda yaşam ve tıbbi malzeme de ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

BİNGÖL’DE DE 3 TERÖRİST

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik güçleri tarafından Genç kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda Servi Dikpınar mezrası kırsalında bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine Silahlı İnsansız Hava Aracının desteği ile düzenlenen operasyonda 3 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Öte yandan Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bingöl ili Genç ilçesi mülki sınırlarında 18 Mart 2018 tarihinde sonbahar kış operasyonları kapsamında BTÖ’yü etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda 3 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet büyük telsiz ele geçirilmiştir" denildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.

(Sinan Atan - Melih Yiğit/İHA)