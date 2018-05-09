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Şirket yönetim kurulu başkanı kadın siyanürle intihar etti

Kadıköy’de özel bir şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapan Necla Köker, yalnız yaşadığı evde siyanürle intihar etti. Köker’in arkasında bıraktığı mektupta ise eve girenlerin siyanüre karşı dikkat etmeleri gerektiğini söylediği ileri sürüldü.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 00:02
Şirket yönetim kurulu başkanı kadın siyanürle intihar etti

Kadıköy’de özel bir şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapan Necla Köker, yalnız yaşadığı evde siyanürle intihar etti. Köker’in arkasında bıraktığı mektupta ise eve girenlerin siyanüre karşı dikkat etmeleri gerektiğini söylediği ileri sürüldü.

Olay, Kadıköy Fenerbahçe’de yaşandı. İddiaya göre özel bir şirketin yönetim kurulu başkanı olan Necla Köker, tek başına yaşıyordu. Köker, içinde anahtar bulunan bir mektubu erkek arkadaşına vermesi için apartman görevlisine teslim etti. Mektupta Köker’in siyanürle intihar edeceğini olay sonrası eve gireceklerin ise dikkat etmesi gerektiğini söylediği ileri sürüldü. Olay sonrası Köker’in ikametine gelen AFAD ekipleri özel kıyafetlerle içeriye girdi. Olay yerinde Köker’in cansız bedenine ulaşılırken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerin ardından Köker’in cenazesi otopsi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olay yerindeki deliller ise incelemeye alındı. Kesin ölüm nedeni ise otopsi sonucu sonrası belli olacak.

(İHA)
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