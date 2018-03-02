Sınır ihlali yapan Yunan askerler Türkiye’de gözaltına alındı

Edirne’de, 54. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı ‘Hudut Kartalları’ iki rütbeli Yunan askerini gözaltına aldı. Pazarkule Sınır Kapısı karşısında bulunan Kastanies Sınır Karakolunda görevli oldukları öğrenilen 2 rütbeli askerin dün yanlışlıkla sınır ihlali yaptıkları belirtildi.

54. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı ‘Hudut Kartalları’ tarafından dün gözaltına alınan 2 Yunanlı rütbeli personel, kimlik tespitleri ve işlemlerinin ardından Edirne İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Jandarma Alay Komutanlığında tutulan Yunanlı askerlerin sorguları sürüyor.

Edirne Valiliği konu ile ilgili detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını, söz konusu durumu İç ve Dışişleri Bakanlığına bildirerek, uygulanacak prosedürlerin daha sonra açıklanacağını belirtti.

(Koray Ustabaşı/İHA)