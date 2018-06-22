Sinekliği bile çalan hırsız tutuklandı

Samsun’da gece vakti pencereden girdiği evden para ve cep telefonunun yanında kaçarken penceredeki sinekliği de çalan hırsız mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan K. (23), gece vakti ev sahipleri uyurken pencereden girdiği evden bin 500 lira para ile 1 adet cep telefonu çaldı. Girdiği evin penceresindeki sinekliği de parmak izi çıkmasın diye söküp götüren Hakan K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çaldığı cep telefonu ile yakalanan Hakan K. polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hakan K . tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(Muhammer Ay/İHA)