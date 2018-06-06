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Sınav sorularının çalınması davasında 55 sanığa hapis

2012’deki Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ tarafından çalınmasına ilişkin davada mahkeme, 55 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 1 yıl 6 ay 22 gün ile 9 yıl 7’şer ay arasında değişen çeşitli miktarlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:39
Sınav sorularının çalınması davasında 55 sanığa hapis

2012’deki Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ tarafından çalınmasına ilişkin davada mahkeme, 55 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 1 yıl 6 ay 22 gün ile 9 yıl 7’şer ay arasında değişen çeşitli miktarlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün 2012’deki Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularını çalarak örgüt üyelerine dağıttığının tespiti üzerine soruşturma başlatmış, çalıntı sınav sorularıyla polis olan 62 sanık hakkında dava açmıştı. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Buna göre sanıklar Abdurrahman Kum, Ali Turgay, Aykut Coşar, Ergün Sınır, Ercan Şekersoy, Hamza Öztürk, Mustafa Mehel, Ömer Durmuş ve Zafer Dinlemez’e "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9’ar ay hapis cezası verildi. Söz konusu sanıklar, haklarında açılan "dolandırıcılık" suçundan ise beraat etti. Sanıklar Abdullah Tanas, Abdurrahim Metin, Ali Deveci, Bayram Aydın, Bilal Keser, Ferhat Ay, Hamit Barışan, Mehmet Mutlu Atasoy, Mustafa Ural, Selman Şahin, Seyit Şahin, Şeref Çelik, Yasin Tolga Fındık ve Yunus Tosun’a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis verildi, haklarında açılan "dolandırıcılık" suçlarından ise beraatlerine hükmedildi. Mahkeme, sanıklar Ahmet Özlü, Ahmet Muhammet Köse, Alper Sarıtepe, Enes Şahin, Halil İbrahim Kuru, Murteza Tunçel, Samet Özkürkçü, Serdar Cesur’un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı. Samet Özkürkçü ve Enes Şahin dışındaki bu sanıklara "dolandırıcılık" suçundan ayrıca 3 yıl 4’er ay hapis cezası ile değişik miktarlarda adli para cezası verildi.

Heyet, sanıklar Abdullah Furkan Söylemez, Ahmet Yumutkan, Arif Asma, Barış Yılmaz, Erkin Eren, Fatih Çelikbaş, Fatih Yıldız, Habib Yusuf Sucu, Hakan Altun, İbrahim Aycıl, İbrahim Emre, Muhammet Bilal Cinviz, Muhammet Fürkan Kuşaslan, Muhammed Korkmaz, Muhammet Volkan Özkan, Musa Kaymakcı, Musa Furkan Yıldız, Mustafa Furkan Güven, Oğuzhan Keskin, Oğuzhan Özdemir, Ramazan Kaya ve Yusuf Dağ’a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22’şer gün hapis cezası verdi. Mahkeme, Muhammet Volkan Özkan dışındaki bu sanıklara "dolandırıcılık" suçundan ayrıca 10 ay ile 3 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezası ile çeşitli miktarlarda adli para cezası verdi. Bu sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen hapis cezalarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

Sanıklar Kadir Atmaca ve Uğur Araz’a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanıklar Ahmet Faruk Sait Eroğlu, İsmail Türkoğlu, Hikmet Dağcı, Hüseyin Yağız, Eset Orhan, Semih Tosun ve Batuhan Ersoy’un üzerlerine atılı suçlardan beraatına hükmetti.

(Abdullah Sarica/İHA)
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