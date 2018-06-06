Simav’da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya’nın Simav ilçesinde hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen kişi hayatını kaybetti.
Kütahya’nın Simav ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında, Esenbağ köyü güney kırsalında hayvanlarını otlatan Osman Nuri Kaymar (56) adlı vatandaşın üzerine yıldırım düştü. Hayatını kaybeden Kaymar’ın cenazesi Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Esenbağ köyü muhtarı Kudret Balavan, saat 15.30’da meydana gelen olayda Osman Nuri Kaymar hayatını kaybederken, Zelike Tosun (50) adlı vatandaşın yaralanarak Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.(Mehmet Emin İncekulak/İHA)