Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 22°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
93043
ALTIN
193.717
DOLAR
4.7189
STERLİN
6.2400
EURO
5.4759
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Silivri’de yağmur su baskınlarına neden oldu

İstanbul Silivri’de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, araç trafiğini olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerine de su baskınlarına sebep oldu.

18 Haziran 2018 Pazartesi 09:32

İstanbul Silivri’de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, araç trafiğini olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerine de su baskınlarına sebep oldu.

Yeni Mahalle Varnalı Caddesi üzerinde plastik ambalaj makineleri imalatı yapan iş yerinde su baskınından etkilendi. İş yerinde bulunan tüm teçhizatlar sular altında kaldı. İşletme sahiplerinden Fikret Türker, "Biz burada makine imalatı yapıyoruz. Yarım saatlik yağış sonrasında iş yerimiz bu hale geldi. 10 gün sonra Çek Cumhuriyeti’ne makine gönderecektik, şu vaziyette gönderemeyeceğiz. İşletmemizde hiçbir şeye elimizi süremiyoruz. Yağış esnasında çoluk çocuk geldik kurtarabildiğimizi kurtardık ancak büyük makineler kaldı. Komple elektrik aksamımız gitmiş durumda, makinelerimiz ne halde onu da bilemiyoruz. Hasarımızı tespit etmek 10 günümüzü bulacak. Nereyi aradıysak bayram ve Pazar dolayısıyla kapalı, elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz” dedi.

(Yusuf Eker/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 dakikada binlerce liralık kumaşı çaldılar
3 dakikada binlerce liralık kumaşı çaldılar
İstanbul’da ölümlü yangın !
İstanbul’da ölümlü yangın !
AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı
AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı
Köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı
Köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı
Şafak vakti PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı
Şafak vakti PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı
Otobüs devrildi: 3 ölü, 40 yaralı
Otobüs devrildi: 3 ölü, 40 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim