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Silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Levent’te bir kafede dün yaşanan silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

27 Mart 2018 Salı 12:21

İstanbul Levent’te bir kafede dün yaşanan silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Beşiktaş Levent’te Aytekin K. isimli saldırgan, husumet beslediği Süleyman Kutay’a silahlı saldırıda bulunmuş, olayda Kutay ile birlikte kafe çalışanlarından Kerem Kaya boynundan yaralanmıştı. Saldırının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde silahlı kafede Süleyman Kutay ile buluşarak tartışan saldırgan Aytekin K., görevliler tarafından dışarı çıkartılıyor. Bir süre sonra Süleyman Kutay da kafenin üst katından aşağı inerek hesabı ödüyor ve çıkışa yöneliyor. Bu sırada ateş açmaya başlayan saldırgan Kutay’ı ayağından, kafe çalışanı bir kişiyi ise boynundan vuruyor. Saldırı sırasında kafede yaşanan büyük panik de kameralara yansıyor.

(İHA)
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