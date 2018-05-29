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Silahlı şahıs operasyonla yakalandı

Adana’da kız arkadaşını evden atıp kapıyı kendi üzerine kilitleyen eli silahlı şahıs, operasyonla yakalandı.

29 Mayıs 2018 Salı 09:28
Silahlı şahıs operasyonla yakalandı

Adana’da kız arkadaşını evden atıp kapıyı kendi üzerine kilitleyen eli silahlı şahıs, operasyonla yakalandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Yüreğir İlçesi Atakent Mahallesi 2237 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olan Abdullah Y. Atakent Mahallesi’nde park halinde bulunan bir otomobile kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı. Abdullah Y., Atakent Mahallesi 2237 sokak bulunan kız arkadaşının evine geldi. Elinde silah bulunduğu öne sürülen Abdullah Y. kız arkadaşının evden zorla dışarı attı. Ardından Abdullah Y. kapıyı kendi üzerine kilitledi. İsmi öğrenilemeyen kız, bir süre erkek arkadaşını sakinleştirip evine girmek istedi ancak başaramadı. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen asayiş ekipleri, yarım saat boyunca Abdullah Y.’yi kapıyı açıp teslim olması gerektiğini söyledi, ancak şahıs kapıyı açmamak için direndi. Bunun üzerine bölgeye 2 tim özel harekat ekipleri sevk edildi. Özel Harekat polisleri koçbaşıyla evin kapısını kırarak içeri girdi. Evinin balkonun olan Abdullah Y. Özel Harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)
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