Silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı

Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Kopal beldesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kopal beldesinde aralarında husumet bulunan iki aile oy kullanmaya gittiği sırada karşılaştı. Sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 7 kişi yaralandı. Olayın ardından Jandarma ve Özel Harekat ekipleri beldede güvenlik tedbirlerini artırırken, yaralılar Karayazı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ağır yaralı bir kişinin ise helikopter ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

(İHA)