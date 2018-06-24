Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95852
ALTIN
189.011
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1387
EURO
5.4311
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı

Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Kopal beldesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

24 Haziran 2018 Pazar 16:58
Silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı

Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Kopal beldesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kopal beldesinde aralarında husumet bulunan iki aile oy kullanmaya gittiği sırada karşılaştı. Sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 7 kişi yaralandı. Olayın ardından Jandarma ve Özel Harekat ekipleri beldede güvenlik tedbirlerini artırırken, yaralılar Karayazı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ağır yaralı bir kişinin ise helikopter ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minibüs dereye yuvarlandı: 15 yaralı
Minibüs dereye yuvarlandı: 15 yaralı
Asansörle dördüncü kattan düştü: Burnu bile kanamadı
Asansörle dördüncü kattan düştü: Burnu bile kanamadı
Erzurum’daki silahlı kavgaya ilişkin savcılıktan açıklama
Erzurum’daki silahlı kavgaya ilişkin savcılıktan açıklama
Şırnak’ta 3’ü Alman 4 kişi gözaltına alındı
Şırnak’ta 3’ü Alman 4 kişi gözaltına alındı
3 ev, 3 ahır ve 2 ambar kül oldu
3 ev, 3 ahır ve 2 ambar kül oldu
Araçta sıkışan kedi kurtarıldı
Araçta sıkışan kedi kurtarıldı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim