Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118739
ALTIN
164.761
DOLAR
3.8649
STERLİN
5.3999
EURO
4.7862
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Silahlı gaspçı dehşeti kamerada

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde üniversiteli bir genç kızın çantasını alan silahlı saldırgan genç kızı yerde sürükledi. Üniversiteli kızın imdat sesini duyan polis ekipleri gaspçıyı kısa sürede yakaladı.

13 Mart 2018 Salı 23:13

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde üniversiteli bir genç kızın çantasını alan silahlı saldırgan genç kızı yerde sürükledi. Üniversiteli kızın imdat sesini duyan polis ekipleri gaspçıyı kısa sürede yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sularında, İhsaniye Mahallesi İhsaniye Sokak’ta evine gitmek üzere yürüyen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi S.K., kendisini takip eden silahlı şahsın saldırısına uğradı. G.K.(25) adlı saldırgan, genç kızın çantasını almak için peşinden kovaladı. Kısa sürede genç kızı yakalayan saldırgan kadının çantasını almak istedi. S.K. direnince yerlerde sürüklendi ve yaralandı.

Genç kızın imdat çığlıkları üzerine saldırgan hızla kaçarken, bu sırada devriye halinde olan polis ekipleri olayı görüp harekete geçti. Ekipler saldırganı kısa sürede yakaladı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek silahı elinden alınan saldırgan G.K. gözaltına alındı. Yapılan sorgusunun ardından Bandırma Adliyesi’ne sevk edilen G.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli G.K.’nın evden hırsızlık, cinsel taciz, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydı olduğu anlaşılırken büyük bir tehlike atlatan ve çantasına yeniden kavuşan talihsiz üniversite öğrencisi S.K. ise polis ekiplerine teşekkür etti. Bandırma Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç ve ekibine telefonda teşekkür eden S.K. bir daha benzer olayların yaşanmamasının en büyük temennisi olduğunu dile getirdi.

(İbrahim Aldemir /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırsatçı motosiklet hırsızı kamerada
Fırsatçı motosiklet hırsızı kamerada
Uçakla şehir şehir gezip hırsızlık yapmış
Uçakla şehir şehir gezip hırsızlık yapmış
Otomobilin altında metrelerce sürüklendi
Otomobilin altında metrelerce sürüklendi
Otomobiller birbirine girdi: 2 ölü, 2 yaralı
Otomobiller birbirine girdi: 2 ölü, 2 yaralı
Yedikleri yemekten zehirlenen 140 öğrenci taburcu oldu
Yedikleri yemekten zehirlenen 140 öğrenci taburcu oldu
Bilgisayar oyunu tutkunu genç intihar etti
Bilgisayar oyunu tutkunu genç intihar etti
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim