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Silah kaçakçılarına operasyonda 20 gözaltı

İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 tabanca, 10 ruhsatsız tüfek ve değişik çapta 2 bin 400 adet fişek ele geçirildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 12:28
Silah kaçakçılarına operasyonda 20 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen kişileri yakın takibe aldı. İki ayrı soruşturma kapsamında, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından 24 Ocak tarihinde İstanbul, Kars ve Tekirdağ’da silah üretilen atölyelere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda aralarında ‘Sig Sauer’ marka tabancanın da olduğu çeşitli marka ve modelde 32 tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait değişik çapta 2 bin 400 adet fişek, atölye içinde 2 adet matkap, 1 adet mengene, 275 adet ucu açılmış namlu ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Silah kaçakçısı 20 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan silah kaçakçısı 20 kişi, bu sabah Çağlayan’da bulunan Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Son Güncelleme: 01.02.2018 12:33
Anahtar Kelimeler:
Silah KaçakçılığıOperasyonİstanbul
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