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Sıkıştırılan otomobil bariyerlere girdi

İstanbul Ayazağa’da seyir halinde olan motosikletlinin sıkıştırdığı otomobil bariyerlere girdi. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 09:09

İstanbul Ayazağa’da seyir halinde olan motosikletlinin sıkıştırdığı otomobil bariyerlere girdi. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Seyrantepe’den Maslak istikametine giden 34 SP 6896 plakalı otomobilin sürücüsünü henüz bilinmeyen bir nedenle yanında seyreden motosiklet sürücüsü sıkıştırdı. Sıkıştırma sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere girdi. Kaza sonucu bariyerlere giren otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Otomobili sıkıştırdığı iddia edilen motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)
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