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Siirt’te öldürülen terörist sayısı 5’e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hastanede bulunan yaralı asker ve güvenlik korucularını ziyaret ettikten sonra 5 teröristin öldürüldüğünü, tespit edilen 3 teröristin ise etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonların devam ettiğini açıkladı.

30 Mart 2018 Cuma 21:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hastanede bulunan yaralı asker ve güvenlik korucularını ziyaret ettikten sonra 5 teröristin öldürüldüğünü, tespit edilen 3 teröristin ise etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonların devam ettiğini açıkladı.

Siirt’in Eruh ilçesi Ormanardı köyü kırsalında teröristler tarafından yapılan hain saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit olmuş, 4 asker ile 3 güvenlik korucusu ise yaralanmıştı. Şehit güvenlik korucularının cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soyla daha sonra olayın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, incelemelerin ardından Siirt Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı asker ve korucuları ziyaret edip sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu ziyaretin ardından yanındakilerle sohbet ederken operasyon hakkında bilgi verdi. Soylu, yürütülen operasyonlarda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, tespit edilen 3 teröristin ise etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ziyaretlerinin ardından Siirt’ten ayrıldı.

(İHA)
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