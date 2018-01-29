Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
120275
ALTIN
163.117
DOLAR
3.7797
STERLİN
5.3225
EURO
4.6702
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Siirt’te 4 nokta askeri güvenlik bölgesi ilan edildi

Siirt’in Yazlıca, Yassıdağ ve Çaçi Dağı bölgeleri ile Çizmeli-Akmeşe bölgeleri geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 16:34
Siirt’te 4 nokta askeri güvenlik bölgesi ilan edildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen noktalara karşı duyarlı olması istendi. Açıklamada, "22 Aralık 2017 tarihli ve 2017/1173 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan Yazlıca dağı bölgesi, Çaçi Dağı bölgesi, Yassıdağ Dağ bölgesi ile Çizmeli-Akmeşe bölgeleri 01 Ocak 2018’den 31 Aralık 2018’e kadar geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ile güven ortamının sürdürülmesi amacıyla girişleri yasaklanmıştır" denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşlı adamı "Fakirlere para dağıtacağız" diyerek dolandırdılar
Yaşlı adamı "Fakirlere para dağıtacağız" diyerek dolandırdılar
Kilis’te zeytin bahçesine roket mermisi düştü
Kilis’te zeytin bahçesine roket mermisi düştü
14 gebe büyükbaş hayvan elektrik akımına kapıldı, telef oldu
14 gebe büyükbaş hayvan elektrik akımına kapıldı, telef oldu
Daire almaya gittiği inşaattan düşen adam öldü
Daire almaya gittiği inşaattan düşen adam öldü
Zeytinburnu'nda silahlı saldırı
Zeytinburnu'nda silahlı saldırı
Durdurulan araçta 21,8 kilo bonzai ele geçirildi
Durdurulan araçta 21,8 kilo bonzai ele geçirildi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim