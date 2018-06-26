Şiddetli yağış kazaya neden oldu: 2 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Yeni Sanayi Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Trabzon istikametinden Yalova’ya gitmekte olan 77 AAD 911 plakalı otomobil, Tosya Yeni Sanayi Kavşağında şiddetli yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak orta refüje çıktı.

Meydana gelen trafik kazasında otomobilde yolcu olarak bulunan Tuğba K. (25) ve Nezengül K. (49) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölge Trafik ekipleri kaza sonrası güvenlik tedbirleri alarak, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(Sedat Ağacıkoğlu/İHA)