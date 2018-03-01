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Siber suçlar polisinden milyonluk dolandırıcılık operasyonu

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele polisi, ticari firmalardan gelen ihbarlar üzerinde yürüttüğü soruşturma kapsamında bilgisayar korsanlarına operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 14 bilgisayar korsanı yakalanırken 9 milyon lira da ele geçirildi.

01 Mart 2018 Perşembe 13:17
Siber suçlar polisinden milyonluk dolandırıcılık operasyonu

İki ay içinde uluslararası ticaret yapan firmalardan dolandırıldıklarına ilişkin yoğun şikayetler alan polis ekipleri, 6 ayrı soruşturma başlattı. Ekipler dolandırıcılık olayında aralarında yabancıların da olduğu bilgisayar korsanlarına dayandığını tespit etti. Soruşturmaları takip eden ekipler, bilgisayar korsanlarının uluslararası ticaret yapan iki firmanın önce mail hesaplarının hacklediğini, mail hesaplarının görüşme trafiğini kontrol altına aldığını, iki firma arasında yazışmaları takip ederek kendi oluşturdukları sahte mail hesaplarına yönlendirdiklerini ve daha sonra oluşturdukları sahte faturalarla firmaların hesaplarına gelmesi gereken parayı belirledikleri çete elemanlarının hesaplarına aktardıklarını ve bu yöntem ile yüksek miktarda dolandırıcılık yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Kadıköy, Gaziosmanpaşa, Şişli, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde yaptıkları ayrı ayrı operasyonlarda aralarında Nijerya uyruklu olduğu öğrenilen 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların hesaplarında yapılan incelemede dolandırıcılık kaynaklı olduğu tespit edilen Türk parası değeri 9 milyon 193 bin olan, 1 milyon 280 bin euro ve 1 Milyon 160 bin doların bir kısmının şüpheli şahıslar tarafından çekildiği, bir kısmının ise EFT yöntemi ile diğer şüpheli şahısların hesaplarına gönderildiğini belirledi. Şahısların üzerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda cep telefonu, laptop, hard disk, USB bellek gibi dijital materyaller de ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Mahsum İ, İshak I, Metin Uğur, Eyüp Güven, Wasiu Oyetunde Oyeniyi, John Obima Okoli, Nurgozel Guychyeva ve Toyo Alaba Olomi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Son Güncelleme: 01.03.2018 14:51
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