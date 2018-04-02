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Seyir halindeki otomobil yanarak kül oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 11:59
Seyir halindeki otomobil yanarak kül oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Murat Aksoy yönetimindeki 03 PP 345 plakalı otomobil, Kahta- Diyarbakır Karayolu 15.kilometrede bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Motor kısmından alev alan otomobil, biranda alev topuna dönerken otomobil sürücüsü otomobilden inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda elavler söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında demir yığınına dönen otomobil otoparka çekildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)
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