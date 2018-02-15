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Sevgililer Gününde can verdiler

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, kız arkadaşı ile eğlenceden dönen sürücü, tıra arkadan çarptı.

15 Şubat 2018 Perşembe 08:47
Sevgililer Gününde can verdiler

Edinilen bilgiye göre olay saat 23.40 sıralarında Aydın-Denizli karayolu üzerinde, Sultanhisar’a bağlı Atça Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın İstikametinden Nazilli istikametine seyir halinde bulunan Mahmut Yıldırım (24) yönetimindeki 09 CAD 77 plakalı kapalı kasa kamyonet aynı yönde seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 15 HY 487 plakalı çekicinin arkasında bulunan 15 HG 206 plakalı dorseye sol arka taraftan çarptı.

KİLOMETRE İBRESİ 148’DE TAKILI KALDI

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen kapalı kasa kamyonet refüjde asılı halde kaldı. Meydana gelen feci kaza sonrasında diğer sürücülerin haber verdiği olayda 112 ve jandarma ekiplerinin yaptığı ilk incelemede sürücü Mahmut Yıldırım ve yanında yolcu olarak bulunan Nazan Bahşi’nin (22) hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede araçta bulunan devir saatinin 3 bin 200 devri gösterirken hız göstergesinin ise 148’de takılı kaldığı belirlendi. Kazanın aşırı sürat ve dikkatsizlikle birlikte hafif şekilde yağan yağmurun neden olduğu iddia edildi. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin parçaları geniş bir alana dağıldı.

OLAY YERİNE GELEN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı haber aldıktan sonra olay yerine gelen Bahşi ve Yıldırım’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ve jandarma ekiplerinin sakinleştirmekte güçlük çektiği kazazede yakınları, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cesetler cenaze aracına alınarak morga kaldırılması ile olay yerinden ayrıldı. Kazada yaşamını kaybedenlerin 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle kutlama yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları belirtildi.

Son Güncelleme: 15.02.2018 10:17
Anahtar Kelimeler:
Sevgililer GünüAydınSultanhisarMahmut YıldırımNazan Bahşi
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