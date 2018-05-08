Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
99364
ALTIN
182.998
DOLAR
4.3123
STERLİN
5.8641
EURO
5.1228
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Servis otobüsü otomobile çarptı: 1’i çocuk 2 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kavşakta servis otobüsü ile lüks otomobilin çarpışması neticesi meydana gelen kazada, otomobilde bulunan anne ve oğlu yaralandı. Otomobilin kadın sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

08 Mayıs 2018 Salı 18:36
Servis otobüsü otomobile çarptı: 1’i çocuk 2 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kavşakta servis otobüsü ile lüks otomobilin çarpışması neticesi meydana gelen kazada, otomobilde bulunan anne ve oğlu yaralandı. Otomobilin kadın sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi Karamürsel Caddesi ile Fakülte Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soner İ. idaresindeki 41 P 3426 plakalı yolcu otobüsü Karamürsel Caddesi Yuvacık mevkiinde seyir halindeyken, Fakülte Caddesi’nde kavşakta geçmek isteyen Derya D. kontrolündeki 41 DD 255 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Derya D. ve araçta bulunan oğlu Eranay Ş. araçta sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı anne ve oğlu, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, kazanın yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta geçmesi sonucunda meydana geldiğini iddia ederken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımı ile çekilmesiyle tekrardan açıldı.

(Murat Kanber - Refik Fidan - Gürcan Yılmaz /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Motosikletli şahsın tehlikeli şovu kazayla bitti
Motosikletli şahsın tehlikeli şovu kazayla bitti
TEM’de 5 araç birbirine girdi
TEM’de 5 araç birbirine girdi
Şirket yönetim kurulu başkanı kadın siyanürle intihar etti
Şirket yönetim kurulu başkanı kadın siyanürle intihar etti
18 yaşındaki gencin feci ölümü
18 yaşındaki gencin feci ölümü
Kabaklı böreği yiyen hastanelik oldu
Kabaklı böreği yiyen hastanelik oldu
Dehşet anları kamerada: Kurşun yağdırdı
Dehşet anları kamerada: Kurşun yağdırdı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim