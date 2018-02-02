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Seren Serengil İstanbul Adalet Sarayı’nda

Seren Serengil, 3 günlük zorlama hapis cezası nedeniyle çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

02 Şubat 2018 Cuma 10:20
Seren Serengil İstanbul Adalet Sarayı’nda

Seren Serengil, 3 günlük zorlama hapis cezası nedeniyle Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Serengil basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Serengil’in adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Son Güncelleme: 02.02.2018 11:06
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