Seren Serengil İstanbul Adalet Sarayı’nda

Seren Serengil, 3 günlük zorlama hapis cezası nedeniyle Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Serengil basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Serengil’in adliyedeki işlemleri devam ediyor.
Son Güncelleme: 02.02.2018 11:06
Seren Serengil, 3 günlük zorlama hapis cezası nedeniyle çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
Seren Serengil, 3 günlük zorlama hapis cezası nedeniyle Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Serengil basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Serengil’in adliyedeki işlemleri devam ediyor.