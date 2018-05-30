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Serbest bırakıldı

Kağıthane’de sokak ortasında karısını döverken çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı yiyen Mehmet T., çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı. ‘Yaralama’ ve ‘Tehdit’ suçlarından savcılığa getirilen Mehmet T.’nin ‘Elimdeki rulo halindeki kağıtlarla vurdum’ dediği öğrenildi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 19:52
Serbest bırakıldı

Kağıthane’de sokak ortasında karısını döverken çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı yiyen Mehmet T., çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı. ‘Yaralama’ ve ‘Tehdit’ suçlarından savcılığa getirilen Mehmet T.’nin ‘Elimdeki rulo halindeki kağıtlarla vurdum’ dediği öğrenildi.

Sabah saatlerinde anlaşmalı boşanmak için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Nevin T. ve Mehmet T. evrak eksikliği nedeniyle davayı açamadı. Adliyeden ayrılan çift yolda gittiği sırada bir anda tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında Mehmet T. eşi Nevin T’ye vurması üzerine sokaktaki vatandaşlardan meydan dayağı yemiş ve gözaltına alınmıştı. Polis merkezinde ifadesi alınan Mehmet T., ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Burada sorgulanan Mehmet T. Savcılık tarafından serbest bırakıldı.

"ELİMDEKİ KAĞITLARLA VURDUM"

İstanbul Adliyesinde Savcılıkça sorgulanan Mehmet T., “Boşanma dilekçesi vermek için adliyeye gelmiştik, evrak eksikliğinden dolayı dilekçeyi veremedik. Yolda giderken beni tahrik etti, bende elimdeki kağıtlarla vurdum” dediği öğrenildi.

(Yusuf Melikoğlu /İHA)
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