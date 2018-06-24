Şemsiyeyi almak isterken düşüp başını yardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kapalı bir iş yerinin kapısında asılan şemsiyeyi almak isterken yere düşerek yaralanan adamın kafasına 8 dikiş atıldı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 17 Haziran günü İzmit Leyla Atakan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinin önünden geçen kimliği belirsiz bir kişi asılı olan şemsiyeyi gözüne kestirdi. Şemsiyeyi almak için iş yerinin önündeki rafa çıkan adam, dengesini kaybederek şemsiye ile birlikte başının üstüne düştü. Yaşanan olay sonrasında başından kanlar aktığını fark eden adam, şemsiyeyi de olay yerinde bırakarak hastanenin yolunu tuttu. Olaydan sonraki gün başına atılan 8 dikişle yine aynı iş yerine gelen adam, yaptığından dolayı pişman olduğunu ve şemsiyeyi beğendiğini, torununa götürmek için almaya çalıştığını söyledi.

Olayı anlatan iş yeri çalışanı Ahmet Ceylan, “Mağazayı sabah normal saatinden 15 dakika geç açtım. Geldiğimde şemsiyeyi ve standımın kırılmış olduğunu gördüm ve merak edip kameraları izledim. Amca şemsiyeyi almaya çalışırken, standı kırıyor ve baş aşağı düşüyor. Ertesi gün de sabah mağazamıza gelip bize olayı gülerek anlattı. Biz de şok olduk. Bize diyor ki ‘Hoşuma gitti. Ben onu torunuma götürecektim’ deyip çıkıp gitti. Başı yaralanmıştı. 8 tane dikiş atılmış başına. Ben de amcaya ‘bana torunuma götüreceğim deseydin, ben onu sana hediye ederdim. Öyle söylemedin yazık ettin kendine’ dedim. O da sonradan zaten pişman olduğunu söyledi” dedi.

(İHA)