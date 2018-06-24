Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95852
ALTIN
189.011
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1387
EURO
5.4311
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Şemsiyeyi almak isterken düşüp başını yardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kapalı bir iş yerinin kapısında asılan şemsiyeyi almak isterken yere düşerek yaralanan adamın kafasına 8 dikiş atıldı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

24 Haziran 2018 Pazar 16:58

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kapalı bir iş yerinin kapısında asılan şemsiyeyi almak isterken yere düşerek yaralanan adamın kafasına 8 dikiş atıldı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 17 Haziran günü İzmit Leyla Atakan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinin önünden geçen kimliği belirsiz bir kişi asılı olan şemsiyeyi gözüne kestirdi. Şemsiyeyi almak için iş yerinin önündeki rafa çıkan adam, dengesini kaybederek şemsiye ile birlikte başının üstüne düştü. Yaşanan olay sonrasında başından kanlar aktığını fark eden adam, şemsiyeyi de olay yerinde bırakarak hastanenin yolunu tuttu. Olaydan sonraki gün başına atılan 8 dikişle yine aynı iş yerine gelen adam, yaptığından dolayı pişman olduğunu ve şemsiyeyi beğendiğini, torununa götürmek için almaya çalıştığını söyledi.

Olayı anlatan iş yeri çalışanı Ahmet Ceylan, “Mağazayı sabah normal saatinden 15 dakika geç açtım. Geldiğimde şemsiyeyi ve standımın kırılmış olduğunu gördüm ve merak edip kameraları izledim. Amca şemsiyeyi almaya çalışırken, standı kırıyor ve baş aşağı düşüyor. Ertesi gün de sabah mağazamıza gelip bize olayı gülerek anlattı. Biz de şok olduk. Bize diyor ki ‘Hoşuma gitti. Ben onu torunuma götürecektim’ deyip çıkıp gitti. Başı yaralanmıştı. 8 tane dikiş atılmış başına. Ben de amcaya ‘bana torunuma götüreceğim deseydin, ben onu sana hediye ederdim. Öyle söylemedin yazık ettin kendine’ dedim. O da sonradan zaten pişman olduğunu söyledi” dedi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minibüs dereye yuvarlandı: 15 yaralı
Minibüs dereye yuvarlandı: 15 yaralı
Asansörle dördüncü kattan düştü: Burnu bile kanamadı
Asansörle dördüncü kattan düştü: Burnu bile kanamadı
Erzurum’daki silahlı kavgaya ilişkin savcılıktan açıklama
Erzurum’daki silahlı kavgaya ilişkin savcılıktan açıklama
Şırnak’ta 3’ü Alman 4 kişi gözaltına alındı
Şırnak’ta 3’ü Alman 4 kişi gözaltına alındı
3 ev, 3 ahır ve 2 ambar kül oldu
3 ev, 3 ahır ve 2 ambar kül oldu
Araçta sıkışan kedi kurtarıldı
Araçta sıkışan kedi kurtarıldı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim