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Semaverle çay keyfi faciayla bitti

13 yaşındaki çocuk ailesi ile iftar için geldiği Samsun’da kimliği belirsiz sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

13 Haziran 2018 Çarşamba 18:35
Semaverle çay keyfi faciayla bitti

13 yaşındaki çocuk ailesi ile iftar için geldiği Samsun’da kimliği belirsiz sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde geçen Pazar akşamı saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Ortaokul 8. sınıfa geçen ve Samsun’un Çarşamba ilçesinde ikamet eden 13 yaşındaki Berkan Bozdağ, ailesi ile birlikte Samsun’daki halasına iftara gitti. İftarın ardından evin önünde semaver yakıp çay içmek isteyen aile fertlerinden Berkan Bozdağ’a plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç çarptı. Kimliği belirsiz sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, ağır yaralanan ve özel bir hastaneye ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Berkan Bozdağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Polis araç sürücüsü bulmak için seferber oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Muhammer Ay/İHA)
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