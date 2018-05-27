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Selin bastığı yolda bozulan midibüste işçiler mahsur kaldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde selin bastığı yolda kalan işçi servisinin içerisinde mahsur kalan işçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

27 Mayıs 2018 Pazar 17:52
Selin bastığı yolda bozulan midibüste işçiler mahsur kaldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde selin bastığı yolda kalan işçi servisinin içerisinde mahsur kalan işçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Sapanca Yolu Acısu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre etkili olan sağanak yağmur sonrası selin bastığı yolda Serhat S. idaresindeki 54 S 1081 plakalı midibüs, Sakarya’dan Kocaeli’ye dönmek isteyen işçileri taşırken mahsur kaldı. Yaklaşık yatım metre yüksekliğindeki suyun içinde kalan midibüs bozulunca sürücü Serhat S., durumu hemen 112 Acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından midibüs içerisinde mahsur kalan işçiler, kurtarılarak farklı bir araçla tahliye edildiler.

Bozulan midibüs çekici yardımı ile kaldırılırken, yol bir süre sel sebebi ile kapatıldı.

(İHA)
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