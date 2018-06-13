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Sel faciası: Bu ev anne ve 2 çocuğuna mezar oldu

Kahramanmaraş’ta bir anne ile 2 çocuğu sel sularının bastığı evlerinde boğularak hayatını kaybetti.

13 Haziran 2018 Çarşamba 18:17
Sel faciası: Bu ev anne ve 2 çocuğuna mezar oldu

Kahramanmaraş’ta bir anne ile 2 çocuğu sel sularının bastığı evlerinde boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi, Akçakoyunlu Mahalesi’nde kaldırım seviyesinin altındaki evi sel suları bastı. Bu sırada evde bulunan anne Fatma Uşak ve çocukları Mevlüt ve Ali Osman Uşak evden çıkamadı. Komşularının fark ederek yardımına koştuğu anne ve çocuklarından biri boğularak olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuklardan biri kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

SUDA YUVARLANAN BİR KİŞİ SON ANDA KURTARILDI, BİR OTOMOBİL SELE KAPILDI

Kahramanmaraş’ta aniden bastıran sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Suda yuvarlanan bir kişi ise kurtarılırken, bir otomobil ise sele kapıldı.

Kahramanmaraş’ta saat 16.00 itibariyle etkili olan sağanak yağış, sele dönüştü. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur, ev ve iş yerinde su baskınlarına neden olurken, araçlar derinliği 30 santimi bulan su altında kaldı. Bir otomobil sel sularına kapıldı. Suda yuvarlanan bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı, bir kameriye ise devrildi.

Aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çevrede bulunan iş yerlerine sığındı.

Kahramanmaraş’a şehir dışından gelen bir vatandaş, "İlk defa böyle bir yağmur gördüm. Allah’ın rahmeti. Sanki gök boşalmış" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler su baskınlarının olduğu bölgelerde temizlik çalışmalarına başlarken, itfaiye ekipleri araçlarıyla yollarda mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

(Muhammet Özer-Halil Koyun/İHA)
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