Şehit ateşi Ağrı’ya düştü

TSK tarafından Kuzey Irak’a yapılan operasyonlarda PKK’lı teröristlerce çıkan çatışmada Ağrı’nın Doğubayazıt nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Er Resul Bayracı şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada Hakkari’nin Çukurca ilçesinde vatani görevini yapan P. Sözleşmeli Er Resul Bayracı şehit oldu. 1995 doğumlu olan Şehit Bayracı’nın bekar olduğu ve Ağrı’nın Doğubayazıt ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

(İHA)