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Seçim günü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki anne ve baba hayatını kaybederken, 2 çocuk ise yaralandı.

24 Haziran 2018 Pazar 13:32
Seçim günü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki anne ve baba hayatını kaybederken, 2 çocuk ise yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Düzce Akçakoca sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce’den Karadeniz Ereğli istikametine gitmekte olan 67 LJ 313 plakalı otomobil, yol kenarından park halindeki 81 KJ 301 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen anne ile baba olay yerinde hayatını kaybederken, 2 çocuk ise yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere götürüldü.

(Tuncay Türkgülü/İHA)
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