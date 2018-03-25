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Sarıyer’de keçi kavgası: Polis havaya ateş açtı

İstanbul Sarıyer’de keçi meselesi yüzünden tekme tokat birbirine giren kimliği belirsiz kişileri polis biber gazı sıkıp havaya ateş ederek ayırdı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

25 Mart 2018 Pazar 17:52

İstanbul Sarıyer’de keçi meselesi yüzünden tekme tokat birbirine giren kimliği belirsiz kişileri polis biber gazı sıkıp havaya ateş ederek ayırdı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Sarıyer Ayazağa’da meydana geldi. İddiaya göre, keçisi çalınan kişiler, çaldığını iddia ettikleri kişileri takip etti. Yapılan takip sonrasında durumu polis bildiren kişiler, şüphelilerin önlerini keserek ekibin gelmesini bekledi. Olay yerine gelerek şüpheli kişilere ait otomobilin bagajını açan ekipleri keçiyi buldu.

Kavga sırasında keçi pencereden atlayarak kaçtı

Aracın bagajından keçiyi alarak sahibine veren polisler, şüphelileri gözaltına almak istedi. Yaşanan bu olaylar sırasında keçinin sahiplerine saldıran şahıslar gözaltına alınmamak için polise direnirken, keçi konulduğu otomobilin penceresinden atlayarak kaçtı.

Polisler tekme tokat kavgayı biber gazı sıkıp havaya ateş açarak ayırdı

Polise direnen şüpheli şahıslar, keçi sahiplerine saldırarak tekme tokat kavgaya tutuştu. Ekipler kavgaya karışan tarafları uzun süre birbirinden ayırmak için uğraştı. Kavganın büyüyerek devam etmesi üzerine olay yerine takviye ekip isteyen polisler biber gazı sıkıp havaya birkaç el ateş ederek tarafları ayırdı. Daha sonra olay yerine gelen ekipler, tarafları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Keçi yüzünden çıkan tekme tokat kavga kamerada

Ayazağa’da bir keçi yüzünden çıkan ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, polis ekiplerin ayırmaya çalıştığı, şahısların tekme tokat birbirine girdiği görülüyor. Şahıslardan bir tanesinin ekip arabasında bulunan şahsa tekme attığı ve yere düşen yumruk attığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

(Doğan Can Cesur/İHA)
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