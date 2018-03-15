Sarıyer’de denize atlayan kadın son anda kurtarıldı

İstanbul Sarıyer sahilinde bir kadın kendini denize attı. Denizde çırpınan kadın, son anda Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi ile Baltalimanı sahiline gelen kadın, taksiden inerek yürümeye başladı. Bir süre yürüdükten sonra çantasını yere bırakan kadın, daha sonra kendini boğazın soğuk sularına bıraktı. Taksi şoförünün ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, çırpınan kadını sudan çıkarttı. Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirilen kadına ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Ardından kadın Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Selim Bayraktar/İHA)