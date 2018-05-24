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Sarıyer’de bir kişi denize düştü

Sarıyer’de asker olduğu iddia edilen kimliği belirsiz bir kişi denize düştü. Ekiplerin denize düşen şahsı arama çalışmaları sürüyor.

24 Mayıs 2018 Perşembe 22:56
Sarıyer’de bir kişi denize düştü

Sarıyer’de asker olduğu iddia edilen kimliği belirsiz bir kişi denize düştü. Ekiplerin denize düşen şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 21.00 sıralarında Sarıyer’de meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz ve asker olduğu söylenen bir kişi denize düştü. Şahsın denize düştüğünü gören arkadaşları durumu hemen kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri denize düşen şahsı bulmak için çalışma başlattı. Denize düşen şahsı arama çalışmaları devam ederken, 112 Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor.

(İsmail Bulut /İHA)
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