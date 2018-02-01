Sarıyer’de 3 katlı binada çıkan yangının bilançosu

Sarıyer Merkez Mahallesi Kayadibi Sokak’ta 3 katlı bir binanın orta katında gece saat 03.00 sıralarında elektrikli ısıtıcıdan yangın çıkmıştı. Yangın sırasında evde bulunan anne Nimet Kaykılar ve oğlu Adnan Kaykılar hayatını kaybetmiş, aynı binada oturan Semiha Y. ise dumandan etkilenmişti. Günün ağarmasıyla yanan binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangında hayatını kaybeden 50 yaşlarındaki Adnan Kaykılar’ın bedensel engelli olduğu ve 85 yaşlarında olan annesi Nimet Kaykılar’ın baktığı öğrenildi. Dumandan etkilenen komşuları Semiha Y.’nin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

"OĞLU YATALAKTI, ANNE AYAKTAYDI"

Kaykılar ailesinin karşı komşuları Gülin Nutyalı, “Gece bir kalktık ki alev alev yanıyor. İki tane de kaybımız var. Ana oğul kurtulamadı, yandılar orada. Üstte vardı bir tane, o da yoğum bakımda hastanede. Oğlu yatalaktı, anne ayaktaydı. İkisi de kurtulamadı, cesetleri itfaiye çıkardı” dedi.