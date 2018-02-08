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"Sarallar" çetesine operasyon: 14 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarallar çetesine yönelik düzenlediği operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı.

08 Şubat 2018 Perşembe 13:03
"Sarallar" çetesine operasyon: 14 gözaltı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt kurmak, örgüte üye olmak, yağma, tehdit ve kasten yaralama suçlarına karıştığı tespit edilen Sarallar çetesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda tespit edilen 18 adrese sabah saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda O.S, Ü.S.S, M.O.O, H.C, Y.C, A.C.Ö, G.A, İ.A, G.İ, Z.D, MP, M.G. ve H.Ç. isimli 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet av tüfeği, 4 adet av fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 67 adet fişek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçilirken, şahısların emniyetteki sorguları devam ediyor.

Son Güncelleme: 08.02.2018 13:19
Anahtar Kelimeler:
Sarallar çetesiSarallar
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