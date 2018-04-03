Sara nöbeti geçiren adamı yardım bahanesiyle soydu

Bursa’da epilepsi nöbeti geçiren S.Ç.’ye yardım etmek bahanesiyle yaklaşan İ.H.K., S.Ç.’nin cebindeki 260 lirasını alarak kaçtı. Çaldığı paraları ağzına atan zanlı yakalandı.

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi’nde meydana geldi. Epilepsi (sara) hastası olan S.Ç. bir ganyan bayisinde nöbet geçirerek bayıldı. O esnada bayide bulunan H.İ.K. isimli şahıs yardım etmek bahanesiyle S.Ç.’ye yaklaştı. S.Ç.’nin cebindeki 260 lirasını alıp ağzına atan H.İ.K. daha sonra ayağa kalkarak bayiden uzaklaştı. Kendine gelen S.Ç. durumu fark ederek polise bilgi verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde H.İ.K.’nin şüpheli tavırlarını fark eden ekipler, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Kısa bir süre sonra yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)