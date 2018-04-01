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Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’da kiraladıkları otomobille kaza yapan gençlerden biri hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Kaza yapan otomobildeki yaralılardan birinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

01 Nisan 2018 Pazar 22:52
Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’da kiraladıkları otomobille kaza yapan gençlerden biri hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Kaza yapan otomobildeki yaralılardan birinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 23’üncü kilometresinde yaşandı. İddiaya göre 5 arkadaş, otomobil kiralayarak Şanlıurfa’dan Suruç istikametine giderken kaza yaptı. Gişelere 2 kilometre kala yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpan Murat Şahin (20) yönetimindeki 06 DU 7454 plakalı otomobil, yaklaşık 40 metre sürüklendikten sonra betondan yapılmış su tahliye çukuruna devrildi. Kazada sürücü ile birlikte Semra A. (17), Çiçek A. (13), Müslüm İ. ve Mahmut A. yaralandı. Yaralılardan, Murat Şahin, Semra A. Çiçek A. ve Mahmut A. olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Murat Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

JANDARMAYI GÖREN YARALI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Öte yandan, kazada yaralanan Müslüm İ.’nin ise jandarma ve sağlık ekiplerinin gelmesi üzerine olay yerinde kaçtığı iddia edildi. Jandarma ekipleri, boş araziye kaçtığı belirtilen yaralıyı bulmak için el feneriyle arama yaptı. Yapılan tüm aramalara rağmen kaçan şahıs bulunamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Şinasi İnan/İHA)
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