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Sancaktepe’de başlayan kovalamaca Kadıköy’de bitti

İstanbul Sancaktepe’de akü çalan 4 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil ile polis araçları arasında başlayan kovalamaca Kadıköy’de son buldu.

09 Mart 2018 Cuma 09:10
Sancaktepe’de başlayan kovalamaca Kadıköy’de bitti

İstanbul Sancaktepe’de akü çalan 4 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil ile polis araçları arasında başlayan kovalamaca Kadıköy’de son buldu.

Sancaktepe’de park halindeki araçların içinden akü çalan 2’si kadın 4 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil i ile ve polis araçları arasında başlayan kovalamaca Kadıköy’de son buldu.

olay, Sancaktepe’de saat 03:00 sıralarında, dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca Maltepe Sahil Yolu’nda son buldu. Polisin ateş açtığı otomobilde bulunan bir kişi omzundan yaralandı. Kovalamaca sırasında kaza yapan ekip otosunda bulunan bir polis memuru da hafif yaraladı. Sancaktepe’de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 34 LP 5298 plakalı otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Ümraniye, Tepe Üstü’nden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine ters yönde giren otomobil Maltepe İstikametine yöneldi. Kadıköy’e giren otomobili takip eden polis ekiplerinden biri Ethem Efendi Caddesi’nde kaza yaptı. 3 lastiği birden patlayan araçta bulunan polis memurlarından biri hafif yaralandı.

Polisin dur ihtarlarına ve uyarı atışlarına rağmen kaçmaya devam eden otomobile polisler tarafından ateş açıldı. 2’si kadın 4 kişinin bulunduğu şüphelilerden biri omzundan yaralandı. Bir süre Sahil Yolu’nda ters istikamette giden otomobilin lastikleri patlatılarak durdurulabildi.Lastiklerinin patlamasına rağmen bir süre daha kaçan otomobil kısa süre sonra durdu. Araçta bulunan 2 ’si kadın 4 kişi kıskıvrak yakalandı. Polisin açtığı ateş sonucu yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Aydemir Kadıoğlu/İHA)
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