Sancaktepe'de korkunç olay: Çekiçle öldürülmüşler

İstanbul Sancaktepe’de 4 katı bir binanın 3’üncü katına 2 erkek cesedi bulundu. Şahısların çekiçle öldürdükleri iddia edilirken olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Olay sabah saatlerinde Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Canan Sokakta bulunan 4 katı bir binanın 3’üncü katına meydana geldi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri 2 erkek cesedi ile karşılaştı. Sancaktepe polisi olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 1 şüpheliyi gözaltına alırken çok yönlü soruşturulduğu kaydedildi.