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Sancaktepe'de korkunç olay: Çekiçle öldürülmüşler

Sancaktepe’de 4 katı bir binanın 3’üncü katına 2 erkek cesedi bulundu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:46
Sancaktepe'de korkunç olay: Çekiçle öldürülmüşler

İstanbul Sancaktepe’de 4 katı bir binanın 3’üncü katına 2 erkek cesedi bulundu. Şahısların çekiçle öldürdükleri iddia edilirken olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Olay sabah saatlerinde Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Canan Sokakta bulunan 4 katı bir binanın 3’üncü katına meydana geldi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri 2 erkek cesedi ile karşılaştı. Sancaktepe polisi olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 1 şüpheliyi gözaltına alırken çok yönlü soruşturulduğu kaydedildi.

Son Güncelleme: 27.12.2017 12:02
Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe CinayetSarıgazi Mahallesi CinayetCanan Sokak Cinayet
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