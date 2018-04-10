Sanatçı Esat Kabaklı trafik kazası geçirdi

Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Burdur’un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Muğla’nın Fethiye ilçesine ziyarete giden Esat Kabaklı idaresindeki 34 SL 4645 plakalı otomobil, Burdur’un Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı ve daha sonra karşı şeride sürüklendi. Kazada yaralanan Kabaklı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kabaklı’nın sol kolunda kırık olduğu belirlendi.

Kazayı haber alan Burdur Valisi Şerif Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık da Kabaklı’yı ziyaret ederek, Başhekim Ferhunde Demir’den bilgi aldılar. Vali Yılmaz, Kabaklı’nın ailesini arayarak haber verirken, ailenin de İstanbul’dan yola çıktığı öğrenildi. Esat Kabaklı, Burdur’da yapılan ilk tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

(Feti Kılıç /İHA)