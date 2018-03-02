Samsun’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 15 öğretmen gözaltına alındı.

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen 8’i kadın 15 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenlerin evlerinde yapılan aramada dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan öğretmenler KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

(Muhammer Ay/İHA)