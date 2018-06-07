Samsun’da evlerin yakınına ulaşan yangın korkuttu

Samsun’da otların tutuşması sonucu yamaçtaki evlere kadar ulaşan yangında büyük korku ve panik yaşandı.

Yangın, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yamaçta bulunan otların tutuşması sonucu başlayan yangın, sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alandaki evlerin yakınına kadar ulaştı. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Mahalle sakinleri büyük korku ve panik yaşarken, bazı vatandaşlar "Evlerimiz yanacak" diyerek gözyaşı döktü. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürülürken, bazı evler zarar gördü. Dumandan etkilenen 3 kişi ise ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Yangının yol kenarına atılan çekyatın yakılması sonucu otları da tutuşturarak yayıldığı tespit edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)