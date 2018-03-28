Samsun’da DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 1’i Suriye, 20’si Irak uyruklu 21 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu Ali Hamit Salih, Khalıd Fadhıl Ahmed Attallah, Mazın Tabban Hamad AL Rawe, Khaleel Madruj Turlu AL Hardanı, Khalıd Shtaıb Abdulhakeem Abdulhakeem, Farhan Ataallah Ahmed Ahmed, Harıth Khalıd Saleh Attallah, Hamad Khalaf Abdullah Abdullah, Ali latif, Salah Essam Naser, Qasım Mohammed Abdulmutalıb Abdulmutalıf, Abduljabbar Ahmed Awad AL Abadı, İbrahim Fadlıd Ahmet Al, Ghazı Ahmed Salah Salah, Ahmed Atallah Ahmed Ahmed, Ali Muhı Zıdan AL Hayyanı, Hussein Alı Naser Naser, Ali Ahmad Alebrahım Shamaı, Ali Shaalan Abdurrahman Abdurrahman, Abdullah Hameedı Hussein Husseın ve Qahtan Amer Hamid AL Hayalı’yı yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahısların evlerinde yapılan aramada cep telefonları ve dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma devam ediyor.

(Muhammer Ay /İHA)