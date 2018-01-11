Samsun'da 25 öğretmen FETÖ’den gözaltına alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce söz konusu soruşturma kapsamında meslekten ihraç olan 23 öğretmen ile 2’si aktif çalışan 25 öğretmeni gözaltına aldı. Gözaltına alınan 7’si kadın 25 öğretmenin evlerinde yapılan aramalarda dijital envanterlere el konuldu. Gözaltına alınan öğretmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.