Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce söz konusu soruşturma kapsamında meslekten ihraç olan 23 öğretmen ile 2’si aktif çalışan 25 öğretmeni gözaltına aldı. Gözaltına alınan 7’si kadın 25 öğretmenin evlerinde yapılan aramalarda dijital envanterlere el konuldu. Gözaltına alınan öğretmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.
Samsun'da 25 öğretmen FETÖ’den gözaltına alındı
Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 2’si aktif çalışan 23’ü meslekten ihraç edilmiş 25 öğretmen gözaltına alındı.
11 Ocak 2018 Perşembe 13:30
Son Güncelleme: 11.01.2018 13:46