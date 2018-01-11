Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
113471
ALTIN
161.413
DOLAR
3.7994
STERLİN
5.1218
EURO
4.5652
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?

Samsun'da 25 öğretmen FETÖ’den gözaltına alındı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 2’si aktif çalışan 23’ü meslekten ihraç edilmiş 25 öğretmen gözaltına alındı.

11 Ocak 2018 Perşembe 13:30
Samsun'da 25 öğretmen FETÖ’den gözaltına alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce söz konusu soruşturma kapsamında meslekten ihraç olan 23 öğretmen ile 2’si aktif çalışan 25 öğretmeni gözaltına aldı. Gözaltına alınan 7’si kadın 25 öğretmenin evlerinde yapılan aramalarda dijital envanterlere el konuldu. Gözaltına alınan öğretmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 11.01.2018 13:46
Anahtar Kelimeler:
SamsunFetöOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçağını kaçıran yolcu havalimanında ölü bulundu
Uçağını kaçıran yolcu havalimanında ölü bulundu
İstanbul’da 42 DEAŞ’lı yakalandı
İstanbul’da 42 DEAŞ’lı yakalandı
Bodrum iş adamı Ali Özdemir için seferber oldu
Bodrum iş adamı Ali Özdemir için seferber oldu
66 bin 250 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi
66 bin 250 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi
Yaşlı kadını öldüresiye dövdü
Yaşlı kadını öldüresiye dövdü
80 yaşındaki kadın dolandırılmaktan son anda kurtuldu
80 yaşındaki kadın dolandırılmaktan son anda kurtuldu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim