Şampiyonlar Liginde çeyrek final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final maçları yarın oynanacak Juventus-Real Madrid ve Sevilla-Bayern Münih karşılaşmalarıyla başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam edecek. Yarın ve 4 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk maçların rövanşları ise 10-11 Nisan’da yapılacak.
Aynı zamanda bu turda yarın Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelede Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Devler Ligi’nde çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde:
Yarın
21.45 Juventus-Real Madrid
21.45 Sevilla Real Madrid
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4 Nisan Çarşamba
21.45 Liverpool-Manchester City
21.45 Barcelona-Roma(İHA)