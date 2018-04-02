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Saldırgan köpeği polis kurşunu bile durduramadı

İzmir’de çiçekçi kadına saldıran pitbull cinsi köpek, yaralı kadına müdahale etmek için gelen ambulanstaki doktora da saldırdı. Olay yerine gelen polis, saldırgan hayvana ateş etti. Buna rağmen saldırısını devam ettiren vahşi köpek, sahibinin gelmesiyle sakinleşti.

02 Nisan 2018 Pazartesi 12:49
Saldırgan köpeği polis kurşunu bile durduramadı

İzmir’de çiçekçi kadına saldıran pitbull cinsi köpek, yaralı kadına müdahale etmek için gelen ambulanstaki doktora da saldırdı. Olay yerine gelen polis, saldırgan hayvana ateş etti. Buna rağmen saldırısını devam ettiren vahşi köpek, sahibinin gelmesiyle sakinleşti.

Pitbull cinsi köpeklerin neden olduğu tehlikeyi, İzmir’de yaşanan olay, bir kez daha gözler önüne serdi. 30 Mart akşamı İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Cemal Gürsel Caddesi’nde çiçekçi dükkanı işleten Emine Ç. (33), kendisine pitbull cinsi köpeğin saldırdığını söyleyerek ambulans çağırdı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadına müdahale ederken talihsiz kadının yanında sakin bir şekilde duran köpek ambulanstaki görevli sağlık personeline de saldırmaya başladı. Saldırıdan kurtulmak için dışarıda bekleyen doktor A.Ö. ambulansın içine kaçtı ancak yine de köpeğin saldırısından kurtulamadı. Vahşi köpek, doktorun kapıyı kapatmasına fırsat vermeden açık olan yan kapıdan ambulansın içine girerek burada doktora saldırdı.

AMBULANS KAN GÖLÜ OLDU

Öfkeli köpeğin saldırısıyla neye uğradığını şaşıran talihsiz doktoru olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı. 112 ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine giden emniyet güçleri, saldırgan hayvana ateş ederek doktoru ölümden kurtardı. İddialara göre, yaralı haldeyken bile saldırıya devam eden pitbull, avukat olduğu ifade edilen sahibinin olay yerine gelmesiyle sakinleşti ve ambulanstan dışarı çıkartıldı. Olay sonrası ambulans kanlar içerisinde kaldı.

Doktor A.Ö. hastanedeki tedavisinin ardından karakola giderek, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(İHA)
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