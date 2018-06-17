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Sakarya’da 5 yavru köpek daha...

Ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğin üzerinden henüz bir kaç gün geçmesine rağmen Sakarya Üniversitesi Kampüs alanında 5 yavru köpek daha telef olmuş halde bulundu.

17 Haziran 2018 Pazar 16:36
Sakarya’da 5 yavru köpek daha...

Ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğin üzerinden henüz bir kaç gün geçmesine rağmen Sakarya Üniversitesi Kampüs alanında 5 yavru köpek daha telef olmuş halde bulundu.

Ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpek olayı Türkiye gündeminde geniş bir yer alan konunun sıcaklığı henüz tazeyken Sakarya Üniversitesi Kampüsünde ise 5 yavru köpek beslediği sahibi tarafından ölü bulundu.

Sakarya Üniversitesi kampüs alanında yavru köpeklerini besleyen Sibel Arın Sezer isimli vatandaş, beslediği hayvanlara bakmaya gittiğinde 5 yavru köpeğin öldüğünü gördü. Köpeklerini o şekilde bulan Sibel Arın Sezer, gözyaşlarına hakim olamayarak hayvanların zehirlendiğini iddia ederek çektiği videoyu sosyal medya hesabında yayınladı. Video esnasında konuşan Sezer, "Bayramın 3’üncü günü bu. Kim ne istiyor hayvanlardan. Sapanca’nın olayı üstüne bu olay yazıklar olsun. Sabahın köründe kalktım hayvanlarımı beslemeye geldim, yazık günah değil mi neden yaptınız bunu" dedi.

Öte yandan, Karapürçek ilçesinde yaşandığı iddia edilen görüntülerde ise; asit dökülen köpeğin ayağında yara oluştu. Ayağında yara oluşan köpek veterinere götürüldü, orada çekilen amatör görüntüler ise hayvanseverler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

(İHA)
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