Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115548
ALTIN
162.034
DOLAR
3.7947
STERLİN
5.2750
EURO
4.6850
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Şakalaştığı kız arkadaşını tabancayla alnından vurdu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir genç, kurusıkı tabancayla şakalaştığı kız arkadaşını alnından vurdu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 23:55
Şakalaştığı kız arkadaşını tabancayla alnından vurdu

Olay, saat 21.30 sularında Pamukkale’nin Çamlaraltı Mahallesi 6036. Sokak’taki bir apartta meydana geldi. İddiaya göre, apartta kız arkadaşı K.Y.C. ile kalan M.B., yanındaki kurusıkı tabancayla oynamaya başladı. M.B.’nin şaka yaptığı sırada elindeki kurusıkı tabanca birden ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunun alnına isabet ettiği genç kız yere yığıldı. Bunun üzerine M.B., hemen 112 Acil Servis’i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından K.Y.C’yi ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise, parmak izi çalışması ve inceleme yaptı. Polis ekipleri, şoka giren M.B.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Son Güncelleme: 13.02.2018 09:43
Anahtar Kelimeler:
DenizliPamukkaleKurusıkı TabancaÇamlaraltı Mahallesi 6036. Sokak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzlediği kaza kendisinin başına geldi
İzlediği kaza kendisinin başına geldi
Kayseri’deki terör operasyonunda 6 gözaltı
Kayseri’deki terör operasyonunda 6 gözaltı
Yasa dışı bahis operasyonları sürüyor
Yasa dışı bahis operasyonları sürüyor
Cep telefonunu 15 saniyede böyle çaldı
Cep telefonunu 15 saniyede böyle çaldı
Otomobil kontrolden çıktı, lokantaya girdi
Otomobil kontrolden çıktı, lokantaya girdi
Genç kadının 4. kattan kamyonet kasasına düştü
Genç kadının 4. kattan kamyonet kasasına düştü
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim