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Sahte vekaletname ile 6 milyonluk dolandırıcılık yapacaklardı

Gaziantep’te sahte vekaletname ile 6 milyon liralık dolandırıcılık yapmak isteyen şahıslar polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

29 Aralık 2017 Cuma 12:08
Sahte vekaletname ile 6 milyonluk dolandırıcılık yapacaklardı

Olay, Şehitkamil ilçesi İncili Pınar Mahallesi’nde bulunan Tapu ve Kadastro 13’üncü Bölge Müdürlüğünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İbo K., Ali Ö. ve İbrahim K. isimli 3 şahıs 6 milyon değerinde bir gayrimenkulün satışı için tapu dairesinde başvurdu. Yapılan incelemenin ardından düzenlen vekaletnamenin sahte olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Tapu Müdürlüğü çevresinde önlem alan polis ekipleri, şahısları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen İbo K., Ali Ö. ve İbrahim K.’nın sorguları devam ediyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 29.12.2017 14:36
Anahtar Kelimeler:
GaziantepSahte Vekaletname
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