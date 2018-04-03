Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 15°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114578
ALTIN
171.152
DOLAR
3.9829
STERLİN
5.5827
EURO
4.8944
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Sahte rapor çetesine operasyon: 31 gözaltı

İstanbul polisi, engel oranı düşük vatandaşlara sahte ve usulsüz engelli raporu temin ettikleri belirlenen çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

03 Nisan 2018 Salı 09:39
Sahte rapor çetesine operasyon: 31 gözaltı

İstanbul polisi, engel oranı düşük vatandaşlara sahte ve usulsüz engelli raporu temin ettikleri belirlenen çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, engel oranı düşük vatandaşlara sahte ve usulsüz engelli raporu alan bir şebekeyi takibe aldı. Şebekenin sahte ve usulsüz engelli raporu alarak erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yarar sağladıkları tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, rüşvet ve sahtecilik suçları işleyerek kamuoyunu zarara uğrattıkları tespit edilen 44 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Güngören, Şişli, Esenler, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sarıyer, Bakırköy olmak üzere 16 ilçede 48 adrese, İstanbul dışında Tokat, Edirne, Kırklareli ve Düzce’de düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalandı. Polis, firari durumunda olan 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halı silkelerken ölüyordu
Halı silkelerken ölüyordu
Pes dedirten taşıma !
Pes dedirten taşıma !
Taksi şoförü ve Arap turistlerin taksi ücreti gerginliği
Taksi şoförü ve Arap turistlerin taksi ücreti gerginliği
Yumurta viyolü üretimi fabrikasında yangın
Yumurta viyolü üretimi fabrikasında yangın
Van’da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
Van’da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
Lüks otomobilli trafik magandaları kamerada
Lüks otomobilli trafik magandaları kamerada
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim